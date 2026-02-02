Balade botanique et poétique avec Flora Delalande Briouze

Balade botanique et poétique avec Flora Delalande

5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:30:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Flora Delalande, auteure de poésie, vous propose une balade pour découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales du chemin botanique de La Marrière à Briouze. La balade sera ponctuée de poèmes et de recettes… suivie d’une présentation de livres et dédicaces

Tout public gratuit .

5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50

