Balade botanique et poétique avec Flora Delalande Briouze
Balade botanique et poétique avec Flora Delalande Briouze samedi 25 avril 2026.
Balade botanique et poétique avec Flora Delalande
5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:30:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Flora Delalande, auteure de poésie, vous propose une balade pour découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales du chemin botanique de La Marrière à Briouze. La balade sera ponctuée de poèmes et de recettes… suivie d’une présentation de livres et dédicaces
Tout public gratuit .
5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 81 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade botanique et poétique avec Flora Delalande
L’événement Balade botanique et poétique avec Flora Delalande Briouze a été mis à jour le 2026-02-02 par Flers agglo