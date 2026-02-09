Pinces, nageoires et mandibules départ madiathèque Briouze

Pinces, nageoires et mandibules

départ madiathèque 5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Limnée, notonecte, aselle, scorpion d’eau… quels drôles de noms !

Partez à la rencontre de ces petites bêtes étonnantes lors d’une pêche dans les eaux tranquilles du marais.

Dès 4 ans. .

départ madiathèque 5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pinces, nageoires et mandibules

L’événement Pinces, nageoires et mandibules Briouze a été mis à jour le 2026-02-09 par Flers agglo