Pinces, nageoires et mandibules départ madiathèque Briouze jeudi 16 avril 2026.
Début : 2026-04-16 14:30:00
fin : 2026-04-16 16:30:00
Limnée, notonecte, aselle, scorpion d’eau… quels drôles de noms !
Partez à la rencontre de ces petites bêtes étonnantes lors d’une pêche dans les eaux tranquilles du marais.
Dès 4 ans. .
