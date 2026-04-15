Concert celtique avec Effet M’eire, Lidenbrock, Briouze
Concert celtique avec Effet M’eire, Lidenbrock, Briouze jeudi 7 mai 2026.
Concert celtique avec Effet M’eire Jeudi 7 mai, 19h00 Lidenbrock Orne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-07T19:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:59:00+02:00
Lidenbrock 4 place Albert 1 61220 Briouze Briouze 61220 Orne Normandie
Venez partagez avec nous une soirée celtique avec le groupe Effet M’Eire. Restauration sur place avec réservation conseillée.
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