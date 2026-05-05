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Café numérique, Familles Rurales, Briouze

Café numérique, Familles Rurales, Briouze jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Familles Rurales

Adresse : La Gare, Briouze

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif : Gratuit

Café numérique 7 et 28 mai Familles Rurales Orne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T09:30:00+02:00 – 2026-05-07T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T09:30:00+02:00 – 2026-05-28T11:30:00+02:00

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Réconciliez-vous avec l’informatique en participant au café numérique ! Pas de programme, pas de pression : apportez votre matériel et vos interrogations, Manon sera disponible pour vous accompagner !

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