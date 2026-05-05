Café numérique, Familles Rurales, Briouze
Café numérique, Familles Rurales, Briouze jeudi 7 mai 2026.
Café numérique 7 et 28 mai Familles Rurales Orne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T09:30:00+02:00 – 2026-05-07T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-28T09:30:00+02:00 – 2026-05-28T11:30:00+02:00
Familles Rurales La Gare, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0970929989 »}]
Réconciliez-vous avec l’informatique en participant au café numérique ! Pas de programme, pas de pression : apportez votre matériel et vos interrogations, Manon sera disponible pour vous accompagner !
À voir aussi à Briouze (Orne)
- Concert celtique avec Effet M’eire, Lidenbrock, Briouze 7 mai 2026
- Exposition d’art contemporain de Josselin de Courcy, Médiathèque de Briouze, Briouze 20 mai 2026
- Atelier culinaire de printemps médiathèque Briouze 6 juin 2026
- Les oiseaux du marais, Observatoire de la voie verte, Briouze, Briouze 14 juin 2026
- Les oiseaux du marais Briouze 14 juin 2026