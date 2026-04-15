Atelier les Sons de la forêt avec Ségolène Duhamel, Médiathèque de Briouze, Briouze
Atelier les Sons de la forêt avec Ségolène Duhamel, Médiathèque de Briouze, Briouze mercredi 22 avril 2026.
Atelier les Sons de la forêt avec Ségolène Duhamel Mercredi 22 avril, 14h00 Médiathèque de Briouze Orne
Gratuit, sur inscription, à partir de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.62.81.50 »}]
La fée des fleurs t’invite à découvrir les sons de la forêt. Fabrique ton flutton, attrape, gratte, tapote de multiples instruments et ressens leurs vibrations avant de te relaxer dans un bain sonore.
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