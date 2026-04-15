Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier les Sons de la forêt avec Ségolène Duhamel, Médiathèque de Briouze, Briouze

Atelier les Sons de la forêt avec Ségolène Duhamel, Médiathèque de Briouze, Briouze mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Médiathèque de Briouze

Adresse : Place du Général de Gaulle, Briouze

Ville : 61220 Briouze

Département : Orne

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : Gratuit, sur inscription, à partir de 6 ans

Atelier les Sons de la forêt avec Ségolène Duhamel Mercredi 22 avril, 14h00 Médiathèque de Briouze Orne

Gratuit, sur inscription, à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.62.81.50 »}]
La fée des fleurs t’invite à découvrir les sons de la forêt. Fabrique ton flutton, attrape, gratte, tapote de multiples instruments et ressens leurs vibrations avant de te relaxer dans un bain sonore.

À voir aussi à Briouze (Orne)