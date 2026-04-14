Balade botanique et poétique avec Flora Delalande, Médiathèque de Briouze, Briouze

Balade botanique et poétique avec Flora Delalande Samedi 25 avril, 10h30 Médiathèque de Briouze Orne

gratuit, accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

Médiathèque de Briouze Place du Général de Gaulle, Briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02.33.62.81.50 »}]

Flora Delalande, auteure, vous propose une balade pour découvrir les plantes sauvages comestibles et médicinales du chemin botanique de La Marrière à Briouze avec poèmes et recettes. Avec EVPB.