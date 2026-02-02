La boucle du marais du Grand-Hazé Briouze
La boucle du marais du Grand-Hazé Briouze dimanche 26 avril 2026.
La boucle du marais du Grand-Hazé
5 Place du Général de Gaulle Briouze Orne
Tarif : – –
Date : 2026-04-26
Début : 2026-04-26 13:20:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
En avril, le marais se dévoile pas à pas, le long de sentiers parfois inondés, offrant des ambiances uniques et la découverte d’espèces singulières adaptées à ces milieux changeants. Une immersion au cœur d’un paysage vivant, entre eau et terre.
Chaussures de randonnée et/ou bottes impératives.
Dès 10 ans. .
5 Place du Général de Gaulle Briouze 61220 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
English : La boucle du marais du Grand-Hazé
