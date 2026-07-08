Randos d’été | Lan Bern Glomel
mercredi 8 juillet 2026 · Glomel
Informations pratiques
Glomel
Randos d’été | Lan Bern
Parking de Pont ar Len Glomel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Circuit de Lan Bern à Glomel
Du 08 juillet au 26 août, Gouarec Culture Loisirs propose chaque mercredi ses RANDOS d’ETE, des balades guidées dans le Kreiz Breizh, ouvertes à tous, de 7 ans à 97 ans. Départ le matin ou l’après-midi, pour 8 à 9 km, à allure modérée. Bien s’équiper en chaussures et avoir de quoi se désaltérer. Départ possible de Gouarec (port) pour covoiturage, une demi-heure avant.
Org. Gouarec Culture Loisirs .
Parking de Pont ar Len Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 55 02 45
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English :
L’événement Randos d’été | Lan Bern Glomel a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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