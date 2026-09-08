Rankin : LA F.AI.M, la photographie à l’épreuve de l’IA A. Galerie paris
jeudi 10 septembre 2026 · A. Galerie · paris
Informations pratiques
A. Galerie, galerie de photographie contemporaine installée 4 rue Léonce
Reynaud dans le 16e arrondissement de Paris, présente LA F.AI.M, nouvelle
exposition de l’artiste et photographe britannique Rankin, du 10 septembre
au 24 octobre 2026.
Le titre emprunte au mot français « faim » : l’exposition interroge la force
qui pousse un artiste à créer — le désir, la curiosité, l’obsession, le besoin
irrépressible de produire — à une époque où l’intelligence artificielle peut
générer à peu près n’importe quelle image.
Rankin s’est plongé ces dernières années dans l’IA générative et a produit
plusieurs milliers d’images, constituant l’un des plus vastes corpus d’œuvres
photographiques génératives réalisé par un photographe contemporain.
L’exposition traverse le portrait, la sculpture, la mode, la mythologie, la
religion et l’histoire de l’art, et pose une question simple : que reste-t-il
d’humain lorsque tout le monde peut générer une image ? Pour Rankin, la réponse
ne se trouve pas dans l’image finale, mais dans le désir qui lui a donné
naissance.
Vernissage le jeudi 10 septembre 2026 de 19h à 22h.
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h,
le samedi de 12h à 19h.
Du 10 septembre au 24 octobre 2026, A. Galerie, galerie de photographie
contemporaine du 16e arrondissement, présente LA F.AI.M, une exposition du
photographe britannique Rankin sur ce que l’intelligence artificielle fait
au désir de créer.
Du jeudi 10 septembre 2026 au samedi 24 octobre 2026 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-25T01:59:59+02:00
Date(s) :
A. Galerie 4 rue leonce reynaud 75116 paris
https://a-galerie.fr/expositions/rankin/ +33620858585 contact@a-galerie.fr
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