Raphaël, Espace Culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

Informations pratiques

Raphaël Jeudi 21 janvier 2027, 20h00 Espace Culturel Capellia Loire-Atlantique

De 16 € à 37 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T20:00:00+01:00 – 2027-01-21T21:20:00+01:00

Fin : 2027-01-21T20:00:00+01:00 – 2027-01-21T21:20:00+01:00

Karaoké – Show musical et visuel

Du chanteur Raphaël, on connaît surtout l’album Caravane, sorti en 2005. Aujourd’hui, il monte sur scène pour faire un cauchemar bien connu des artistes : se retrouver face à une salle pleine, sans être préparé. Que faire ? Le chanteur se tourne vers l’intelligence artificielle de son téléphone. Et comme elle lui assure que les gens adorent le karaoké, il se lance. Céline Dion ? David Bowie ? Bob Dylan ? Entouré par trois musiciens (batterie, contrebasse, saxophone), lui-même à la guitare ou au piano, il interprète des reprises inattendues et ses propres titres, parfois revisités. Le spectacle oscille entre humour et vertige, poésie et satire technologique. Un show total et de l’ordre du merveilleux, notamment grâce au dispositif vidéo conçu par le génial metteur en scène Cyril Teste.

Espace Culturel Capellia Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240729758 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.capellia.fr »}]

Du chanteur Raphaël, on connaît surtout l’album Caravane. Aujourd’hui, il monte sur scène pour faire un cauchemar bien connu des artistes : se retrouver face à une salle pleine, sans être préparé. Vidéo film

Marcel Hartmann