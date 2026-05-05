Rapprochons-nous de la Cie La Mondiale générale Entraygues-sur-Truyère

Entraygues-sur-Truyère

Rapprochons-nous de la Cie La Mondiale générale

Au pied du Château Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Dans le cadre du festival La Grande Confluence

Acrobates équilibristes

Deux acrobates, en équilibre précaire sur un bastaing de bois, s’accrochent avec une sérénité troublante. Un micro capte leurs chuchotements, leurs respirations, le froissement de leurs vêtements, plongeant le public dans l’intimité de leur performance. Entre prouesse technique et humour flegmatique, le spectacle transforme chaque instant en une expérience immersive, à la fois poétique et absurde. Le décalage entre la tension silencieuse des corps et la richesse sonore crée un effet aussi comique que touchant. Avec Rapprochons-nous, la Mondiale générale offre ici une performance dans laquelle l’équilibre devient métaphore de nos vies uniques, fragiles, essentielles.Cie La Mondiale générale

La Mondiale générale est née en novembre 2012 sur l’impulsion de quatre individus. Un technicien Timothé Van Der Steen, un artiste Alexandre Denis, une administratrice Pernette Bénard, une chargée de production Mélanie Vadet. Leurs créations s’articulent autour du cirque d’abord, mais aussi de manière transversale autour des arts plastiques, du théâtre acrobatique, de la création sonore. Un travail sur les différents rapports physiques et émotionnels liés à l’équilibre allant vers des propositions les moins impératives possibles. Le but étant de mettre celui qui regarde au coeur de leurs préoccupations. En partant de constats simples et pragmatiques, ils mettent leurs corps en situation, sans recherche de dénouements. La proposition vient d’eux, mais la résolution est faite ensemble.

Avec Alexandre Denis, Frédéric Arsenault et Rebecca Chamouillet

Création sonore Julien Vadet

Lumières Christophe Bruyas

Préparation technique Vincent Noël

Regards extérieurs Edith Amsellem et Claudine Charreyre

Construction Timothé Van Der Steen .

Au pied du Château Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 24 35 21 32 contact@lessieudubatut.org

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English :

As part of the La Grande Confluence festival

L’événement Rapprochons-nous de la Cie La Mondiale générale Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)