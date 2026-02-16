RAR week-end deux circuits de visites

Cour des Libraires, rue Saint-Romain Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

→ RAR-weekend 2 circuits de visites

Profitez du RAR-weekend tout en découvrant l’architecture et l’histoire de la Ville de Rouen, ça vous tente ? Avec deux itinéraires regroupant les antiquaires participants, déambulez entre les quartiers, les époques et les ambiances.

Circuit 2 De la Cathédrale au Quartier Martainville

Samedi 6 juin, 17h30

RdV Cour des Libraires, rue Saint-Romain, Rouen https://my.weezevent.com/le-rar-week-end-de-la-cathedrale-au-quartier-martainville .

Cour des Libraires, rue Saint-Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RAR week-end deux circuits de visites

L’événement RAR week-end deux circuits de visites Rouen a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de tourisme Rouen tourisme