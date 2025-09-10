Rasco et nous Maison du parc national des Pyrénées Laruns
Rasco et nous Maison du parc national des Pyrénées Laruns mardi 21 juillet 2026.
Laruns
Rasco et nous
Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Allez à la rencontre d’éleveurs et de bergers de plusieurs zones géographiques de France. Certains, encore novices, se font aider pour la mise en place de leur premier chien de protection, et d’autres plus expérimentés, partagent avec leurs expériences d’utilisateurs de chiens de protection. .
Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59
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English : Rasco et nous
L’événement Rasco et nous Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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