Beynat

Rassemblement de voitures de sport et collection

lac de Miel Beynat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Amateurs de belles mécaniques, ce rendez-vous est fait pour vous !

Venez découvrir un rassemblement unique de voitures anciennes et sportives élégance d’époque, puissance moderne et passion partagée seront au cœur de cet événement .

lac de Miel Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 36 42 20

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English : Rassemblement de voitures de sport et collection

L’événement Rassemblement de voitures de sport et collection Beynat a été mis à jour le 2026-05-07 par Corrèze Tourisme