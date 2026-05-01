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Rassemblement de voitures de sport et collection Beynat

Rassemblement de voitures de sport et collection Beynat

Rassemblement de voitures de sport et collection Beynat dimanche 17 mai 2026.

Adresse : lac de Miel

Ville : 19190 Beynat

Département : Corrèze

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Beynat

Rassemblement de voitures de sport et collection

lac de Miel Beynat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Amateurs de belles mécaniques, ce rendez-vous est fait pour vous !
Venez découvrir un rassemblement unique de voitures anciennes et sportives élégance d’époque, puissance moderne et passion partagée seront au cœur de cet événement   .

lac de Miel Beynat 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 36 42 20 

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English : Rassemblement de voitures de sport et collection

L’événement Rassemblement de voitures de sport et collection Beynat a été mis à jour le 2026-05-07 par Corrèze Tourisme

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