Rassemblement motos ancêtres à Saint-Salvadou Le Bas Ségala
Rassemblement motos ancêtres à Saint-Salvadou Le Bas Ségala samedi 3 octobre 2026.
Rassemblement motos ancêtres à Saint-Salvadou
Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Exposition et balade de motos dites Ancêtres et Entre-tubes, produites avant 1925.
.
Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie
English :
Exhibition and ride of motorcycles known as Ancêtres and Entre-tubes, produced before 1925.
German :
Ausstellung und Fahrt mit sogenannten Ancêtres- und Entre-tubes-Motorrädern, die vor 1925 hergestellt wurden.
Italiano :
Mostra e tour delle moto denominate Ancêtres e Entre-tubes, prodotte prima del 1925.
Espanol :
Exposición y recorrido de motos conocidas como Ancêtres y Entre-tubes, producidas antes de 1925.
L’événement Rassemblement motos ancêtres à Saint-Salvadou Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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