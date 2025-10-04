Rassemblement motos ancêtres à Saint-Salvadou Le Bas Ségala samedi 3 octobre 2026.

Rassemblement motos ancêtres à Saint-Salvadou

Le Bas Ségala Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-03

Exposition et balade de motos dites Ancêtres et Entre-tubes, produites avant 1925.

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Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie

English :

Exhibition and ride of motorcycles known as Ancêtres and Entre-tubes, produced before 1925.

German :

Ausstellung und Fahrt mit sogenannten Ancêtres- und Entre-tubes-Motorrädern, die vor 1925 hergestellt wurden.

Italiano :

Mostra e tour delle moto denominate Ancêtres e Entre-tubes, prodotte prima del 1925.

Espanol :

Exposición y recorrido de motos conocidas como Ancêtres y Entre-tubes, producidas antes de 1925.

L’événement Rassemblement motos ancêtres à Saint-Salvadou Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)