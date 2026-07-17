Raviver et réinventer la photo : Oto Atelier, CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers, Vannes-le-Châtel

Informations pratiques

Raviver et réinventer la photo : Oto Atelier 19 et 20 septembre CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Nous existons quand l’autre nous regarde. Nous n’existons pas seul. Ce projet artistique est de graver dans le verre les regards de tous les êtres qui ont fait et font que j’existe aujourd’hui et demain. «

Victor Luhata on Ahata dit Oto Atelier opère un travail sur base de photos. Hommages, témoignages sensibles. Dernièrement, il a utilisé la seule photo connue de son grand-père pour raviver, résister et ré-imaginer.

De façon très contemporaine, l’artiste revisite la technique ancestrale du pointillé exécuté par le passé, par une pointe d’un diamant. A l’instar des virtuoses de la gravure anglaise et hollandaise du XVIIIe siècle, il introduit du modelé et du volume par des ombres et des lumières produites un savant réseau de points.

Pour les journées du patrimoine, Oto atelier vous propose une démonstration de gravure sur verre au départ de photos fournies par le public et gravera leurs images sur le verre.

Après une dizaine d’années d’apprentissage des techniques du verre à Bordeaux, il a poursuivi sa formation au Centre européen de recherches et de formation aux arts verriers de Vannes-le-Châtel. Sa première exposition solo s’est déroulée en 2023 au château de Commercy. Il a participé aux Glass Days organisé par le musée du verre de Charleroi. Victor a collaboré avec Angélique Pascal à une oeuvre présentée à l’Orangerie du Jardin du Luxembourg à Paris. Aujourd’hui, son parcours le mène régulièrement de son atelier situé à Vaucouleurs au Congo, son pays natal. Entre accomplissement naturel et essentiel.

CERFAV – Centre Européen de Recherches et de Formations aux Arts Verriers 4 rue de la Liberté, 54112 Vannes-le-Châtel Vannes-le-Châtel 54112 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 50 18 43 http://www.cerfav.fr/ https://www.facebook.com/cerfav.fr?_rdr=p;https://twitter.com/cerfav;https://www.flickr.com/photos/27807374@N05/ Le CERFAV apporte une aide technique et matérielle aux créateurs verriers, forme aux techniques verrières dans un souci de transmission du savoir-faire, et soutient l’innovation et la recherche.

Le CERFAV est avant tout reconnu comme le centre français dédié au verre. Il est doté d’une plateforme multitechnique complète, permettant à ses élèves d’apprendre toutes les techniques verrières. Au terme de leur première année, les créateurs verriers passent leur CAP en soufflage, en décoration ou en vitrail. En deuxième année, ils s’approprient des techniques supplémentaires qu’ils mettent au service de leur univers personnel.

Depuis plus de dix ans, le CERFAV accueille également de jeunes concepteurs en métiers d’art, qui travaillent d’autres matériaux tels que le métal, l’osier ou le tissu. En choisissant la formation de concepteur-créateur, ces artisans d’art bénéficient d’une année pour se professionnaliser, enrichir leur démarche créative et poser les bases de leur activité. Parking gratuit à proximité.

« Nous existons quand l’autre nous regarde. Nous n’existons pas seul. Ce projet artistique est de graver dans le verre les regards de tous les êtres qui ont fait et font que j’existe aujourd’hui et » …

©oto atelier