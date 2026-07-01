RAW, Salle l’Odyssée, Orvault

Informations pratiques

RAW Vendredi 12 mars 2027, 20h00 Salle l’Odyssée Loire-Atlantique

De 9 € à 23 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-12T20:00:00+01:00 – 2027-03-12T20:50:00+01:00

Fin : 2027-03-12T20:00:00+01:00 – 2027-03-12T20:50:00+01:00

Sur scène, le mouvement se mêle à la parole pour livrer une expression brute, sans filtre, où tout peut être dit, dansé, transformé et transcendé.

À la croisée du témoignage et de la performance, elles partagent leurs parcours, leurs doutes, leurs combats. Elles évoquent les codes du hip-hop, les préjugés à son sujet, mais aussi la force du collectif, la sororité et la liberté contagieuse qu’il ouvre à celles qui s’en emparent. Entre énergie frontale et complicité vibrante, RAW est un hommage à la culture hip-hop : une pièce vivante, sincère et incarnée, portée par une énergie collective palpable et une envie furieuse de transmettre.

Salle l’Odyssée 1 Route de Basse Indre, Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/158-Raw »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]

RAW dresse le portrait de quatre danseuses hip-hop qui racontent leur réalité, entre rudesse du milieu et élans d’espoir. danse hip-hop Sandrine Lescourant

Estelle Chaigne