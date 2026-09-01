Raymond Depardon Bourse de commerce – Pinault Collection Paris

Informations pratiques

Figure majeure de l’histoire du photojournalisme, Raymond Depardon est mis à l’honneur dans la Galerie 3 du musée dans le cadre de l’exposition « Remember Me ». Sa série intitulée « La France » dédiée au paysage français, évoluant au gré de routes, habitations, commerces et environnements naturels, est ici donnée à voir à travers une cinquantaine d’images appartenant à la Collection Pinault.

À partir des années 1980, Raymond Depardon (né en 1942) entreprend un projet au long cours consacré à la France, dans une démarche documentaire proche de celle du photographe américain Walker Evans, dont il admire profondément le travail. À bord de son fourgon, muni d’une chambre photographique sur pied, Depardon parcourt méthodiquement le territoire français, se contraignant à une seule image par lieu afin de ralentir le regard et d’observer avec précision. Il photographie notamment les sous- préfectures, ces espaces intermédiaires ni tout à fait urbains ni totalement ruraux, longtemps absents des représentations traditionnelles du paysage français.

Cette série intitulée « La France » s’inscrit dans une tradition documentaire qui rejoint parfois l’idée de typologie, genre devenu central dans l’histoire de la photographie contemporaine. Pourtant, loin de toute froideur analytique, les images de Raymond Depardon demeurent profondément humaines. Derrière leur apparente simplicité affleurent un humour discret, une attention aux détails du quotidien, un grand respect pour les lieux et une véritable empathie à l’égard de ceux qui les habitent. C’est toute la force de ce travail : parvenir à transformer une observation méthodique du territoire en un portrait sensible et juste.

Fondateur de l’agence Gamma, membre de Magnum, Raymond Depardon est une figure incontournable de la scène du documentaire et du photojournalisme en France et à l’international. À travers l’acuité de son regard, sa capacité à « dévisager », ainsi que sa liberté d’action, Depardon témoigne d’une grande virtuosité tant dans ses films que ses séries photographiques. Privilégiant le décor dynamique de la rue comme les grands espaces silencieux, il poursuit une quête qui semble sans limites avec cette même devise : « Ayez le réflexe d’arrêter la vie où elle peut se trouver. »

Commissariat : Matthieu Humery, conseiller en photographie auprès de la Collection Pinault, avec la collaboration de Lola Regard, chargée de projets.

Dans la Galerie 3, une cinquantaine de photographies de Raymond Depardon issues de la Collection Pinault mettent en lumière son travail consacré au paysage français.

Du mercredi 16 septembre 2026 au lundi 05 octobre 2026 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 7 à 9 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-05T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T11:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-17T11:00:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00;2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00;2026-09-21T11:00:00+02:00_2026-09-21T19:00:00+02:00;2026-09-23T11:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T11:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T11:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00;2026-09-28T11:00:00+02:00_2026-09-28T19:00:00+02:00;2026-09-30T11:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00;2026-10-01T11:00:00+02:00_2026-10-01T19:00:00+02:00;2026-10-02T11:00:00+02:00_2026-10-02T19:00:00+02:00;2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T19:00:00+02:00;2026-10-04T11:00:00+02:00_2026-10-04T19:00:00+02:00;2026-10-05T11:00:00+02:00_2026-10-05T19:00:00+02:00

Bourse de commerce – Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

Métro -> 1 : Louvre – Rivoli (Paris) (261m)

Bus -> 7485 : Bourse de Commerce (Paris) (45m)

Vélib -> Jean-Jacques Rousseau – Deux Ecus (68.61m)

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