RDV habitat : produire son électricité et éviter les arnaques : découverte du photovotaïque, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau
RDV habitat : produire son électricité et éviter les arnaques : découverte du photovotaïque, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau mardi 28 avril 2026.
RDV habitat : produire son électricité et éviter les arnaques : découverte du photovotaïque Mardi 28 avril, 18h00 Maison des transitions et de l’habitat Finistère
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T18:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-28T18:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00
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solaires photovoltaïques : autoconsommation,
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Maison des transitions et de l’habitat 1 rue victor schoelcher 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 66 32 40 »}]
Découvrez le fonctionnement des installations solaires photovoltaïques : autoconsommation, revente de surplus, vigilance face aux arnaques… CCA Tynéo
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