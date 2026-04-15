RDV habitat : produire son électricité et éviter les arnaques : découverte du photovotaïque, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau

RDV habitat : produire son électricité et éviter les arnaques : découverte du photovotaïque Mardi 28 avril, 18h00 Maison des transitions et de l’habitat Finistère

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T18:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T18:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:00:00+02:00

Découvrez le fonctionnement des installations

solaires photovoltaïques : autoconsommation,

revente de surplus, vigilance face aux arnaques…

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Maison des transitions et de l’habitat 1 rue victor schoelcher 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 66 32 40 »}]

Découvrez le fonctionnement des installations solaires photovoltaïques : autoconsommation, revente de surplus, vigilance face aux arnaques… CCA Tynéo