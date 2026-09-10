RDV lecture | Club Ados Librairie des Colettes Tarnos
mercredi 14 octobre 2026 · Librairie des Colettes · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
RDV lecture | Club Ados
Librairie des Colettes 2 Allée du Fils Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 18:00:00
fin : 2026-10-14 19:30:00
Date(s) :
2026-10-14
Venez discuter, échanger, partager vos coups de cœur et découvrir ceux des autres.
En partenariat avec la librairie Des Colettes.
Les séances se dérouleront en alternance à la médiathèque et à la librairie.
A partir de 13 ans.
Rendez-vous a 18h.
Durer: 1h. .
Librairie des Colettes 2 Allée du Fils Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 34 43
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English : RDV lecture | Club Ados
L’événement RDV lecture | Club Ados Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx
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