#RDVavec MAGIC MALIK QUARTET XP Le Baiser Salé Paris
vendredi 4 décembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Avec le Quartet XP – XP pour Expérience, bien sûr – Magic Malik continue d’avancer en terrain libre, là où le jazz se réinvente à chaque instant. Flûtiste au regard singulier, curieux de tout, il manie les sons comme on joue avec la lumière : en déplaçant les ombres, en faisant surgir des couleurs inattendues. Sa flûte parle, respire et s’amuse portée par cette énergie si reconnaissable qui traverse toute sa musique.
À ses côtés, trois musiciens aussi inventifs qu’à l’écoute : Maïlys Maronn au piano, qu’on a aussi pu entendre dans l’aventure Kafrobeat, Jean-Luc Lehr à la basse nourrie de traditions venues d’Inde, d’Afrique et d’Europe de l’Est, et Vincent Sauve à la batterie, quelque part entre jazz intuitif et musique aléatoire. Ensemble, ils font de la scène un espace de jeu collectif où grooves changeants, harmonies surprenantes et mélodies fugaces se succèdent sans que rien ne soit jamais figé.
Après un album live incandescent enregistré au Baiser Salé, salué pour sa fraîcheur et sa spontanéité, le Quartet XP poursuit son chemin : une musique vivante, exigeante et généreuse à la fois, à suivre les yeux fermés, le cœur grand ouvert.
Le flûtiste le plus audacieux du jazz français vous embarque dans une transe musicale inédite avec son quartet complice. Groove, liberté, improvisation : une expérience immersive à vivre absolument !
Le vendredi 04 décembre 2026
de 21h00 à 22h30
Le vendredi 04 décembre 2026
de 19h00 à 20h30
payant Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR
Tarif Web : 28 EUR
Tarif sur place : 33 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-04T22:00:00+01:00
fin : 2026-12-04T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-04T19:00:00+02:00_2026-12-04T20:30:00+02:00;2026-12-04T21:00:00+02:00_2026-12-04T22:30:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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