Re-Lighthouse – Shareef Sarhan, Quai Richelieu, 33200 Bordeaux, Bordeaux

Re-Lighthouse – Shareef Sarhan 26 septembre – 11 octobre Quai Richelieu, 33200 Bordeaux Gironde

Gratuit, en libre accès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T00:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-11T00:00:00+02:00 – 2026-10-11T23:59:00+02:00

Lighthouse est une sculpture monumentale construite entre 2015 et 2016 par l’artiste palestinien Shareef Sarhan, sur le rond-point du Port de Gaza. Une oeuvre lumineuse construite sur une base de recyclage de débris (de guerre) de Gaza. Lighthouse a été construit in-situ, intégrant la participation d’ingénieurs et de jeunes artistes gazaouis.

Après avoir illuminé cet espace public durant quelques années, Il est subitement détruit par un char de l’armée Israélienne en 2023.

RE-LIGHTHOUSE – Le projet

Dans le cadre de sa résidence à la Cité des arts de la rue et accompagné des structures Lieux Publics, L’Échelle et les Ateliers Sud Side, Shareef Sarhan s’est fixé comme objectif de reconstruire Lighthouse. Re-lighthouse est un projet d’installation artistique visuelle qui transcende les villes et les frontières. Cela commence au port de Gaza, voyage jusqu’à Marseille avant de parcourir la France et l’Europe, emportant avec lui la mémoire collective d’une ville assiégée et son imaginaire esthétique de résistance.

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Dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole

Quai Richelieu, 33200 Bordeaux 9 quai richelieu, bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Lighthouse est une sculpture monumentale construite entre 2015 et 2016 par l’artiste palestinien Shareef Sarhan, sur le rond-point du Port de Gaza. Une oeuvre lumineuse construite sur une base de de …

© Shareef Sarhan