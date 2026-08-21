Re-lightouse, Place Max-rouquette, Montpellier

Informations pratiques

Re-lightouse 15 – 25 octobre Place Max-rouquette Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-25T09:00:00+01:00 – 2026-10-25T20:00:00+01:00

RE-LIGHTHOUSE de Shareef Sarhan

Programmé par L’Atelline – Scène conventionnée d’intérêt national – art et création

AVEC LE SOUTIEN DE LA VILLE DE MONTPELLIER & DE l’ONDA

RE-LIGHTHOUSE EST SOUTENUE EN PRODUCTION PAR ACROSS BORDERS, PÔLE INTERNATIONAL DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION, PORTÉ PAR LIEUX PUBLICS, L’ATELLINE, LE CRATÈRE ET LA FAI AR

• SOIRÉE ALLUMAGE DU PHARE JEU 15 OCT – 18H30

SUIVIE D’UN BANQUET PARTAGÉ (venez avec un plat à partager & vos couverts)

AVEC LA MUSIQUE DE ZOHUD

• RENCONTRE AU FRAC AVEC SHAREEF SARHAN « ART ET RÉSILIENCE » VEN 16 OCT – 18H30

• PERMANENCES AU PIED DE L’INSTALLATION LES APRÈS-MIDIS DU 15 AU 21 OCTOBRE EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE ET DE L’ÉQUIPE DE L’ATELLINE

Si vous êtes intéressé.es pour venir à la rencontre l’artiste contactez-nous : mediation@latelline.org

« Le Phare redéfinit la beauté dans une ville en lutte pour sa survie, transformant les outils de destruction en un langage visuel transformant un message d’espoir et de résilience, la représentation d’une lumière intérieure dans une obscurité prolongée. »

Shareef Sarhan

Sculpture monumentale construite entre 2015 et 2016 par l’artiste palestinien Shareef Sarhan sur le rond-point du Port de Gaza, LIGHTHOUSE, œuvre lumineuse construite sur une base de recyclage de débris de guerre de Gaza, a été réalisée in situ, impliquant la participation d’ingénieurs et de jeunes artistes gazaouis. Après avoir illuminé cet espace public durant quelques années, il est subitement détruit par un char de l’armée Israélienne en 2023.

Dans le cadre de sa résidence à la Cité des arts de la rue et accompagné des structures Lieux Publics, L’Échelle et les Ateliers Sud Side, Shareef Sarhan s’est fixé comme objectif de reconstruire LIGHTHOUSE.

RE-LIGHTHOUSE, donc, est une installation artistique visuelle qui transcende les villes et les frontières. Cela commence au port de Gaza, voyage jusqu’à Marseille puis Bordeaux et Montpellier, avant de parcourir la France et l’Europe, emportant avec elle la mémoire collective d’une ville assiégée et son imaginaire esthétique de résistance.

Pensé comme une œuvre à défendre, RE-LIGHTHOUSE devient un dispositif indestructible qui ne cessera de renaitre de villes en villes.

Si cette sculpture parle de la situation palestinienne, plus largement, elle témoigne d’une réflexion sur les enjeux démocratiques et territoriaux qui sont des sujets universels de nos sociétés contemporaines.

Artiste : Shareef Sarhan | Accompagnement artistique : L’Échelle

Production déléguée : Lieux Publics – CNAREP – avec le soutien du programme PAUSE, Programme national d’accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil, porté par le Collège de France

Construction : Les Ateliers Sud Side

Coproduction : Institut français / Ville de Marseille (13) / Lieux Publics – CNAREP – dans le cadre d’Across Borders – Pôle international pour les arts en espace public

Place Max-rouquette Place Max-rouquette Montpellier 34967 Centre Hérault Occitanie [{« link »: « mailto:mediation@latelline.org »}]

RE-LIGHTHOUSE de Shareef Sarhan

©Shareef Sarhan