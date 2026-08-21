Reading Party, Médiathèque Prosper Mérimée, Saint-Cyprien
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Prosper Mérimée · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Reading Party Vendredi 2 octobre, 19h30 Médiathèque Prosper Mérimée Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Première Reading Party à la médiathèque.
Le concept est simple et apaisant, une heure de lecture en silence tous ensemble dans un cadre chaleureux. On se pose puis on échange convivialement pour terminer la rencontre.
Alors à vos livres et au plaisir de vous retrouver.
Tout public.
Médiathèque Prosper Mérimée 1, rue François Arago – 66750 – Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 37 32 70 https://saintcyprien-pom.c3rb.org/ https://www.facebook.com/mediatheque.saint.cyprien/ La médiathèque a vingt trois ans et deux mille cinq cents CD audio qui aimeraient voyager. Parking proche
Biblis en folie 2026
©MAIRIE DE SAINT CYPRIEN 66750
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