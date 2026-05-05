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Reading Party, Place de la Concorde, avec Marcel & la Fondation Good Planet Vivre Ensemble Paris

Reading Party, Place de la Concorde, avec Marcel & la Fondation Good Planet Vivre Ensemble Paris

Reading Party, Place de la Concorde, avec Marcel & la Fondation Good Planet Vivre Ensemble Paris vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Vivre Ensemble

Adresse : Place de la Concorde

Ville : 75008 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Et si pour vivre ensemble, nous commencions par lire ensemble ?

À une époque où la lecture et l’attention sont en berne, venez résister dans la joie avec Marcel dans le cadre de l’événement imaginé par Yann-Arthus Bertrand, Hervé le Bras et la Fondation Good Planet.

Le concept ? Venez avec votre livre du moment pour le lire sur place en silence pendant 45 minutes, puis discuter-en avec vos voisins et tisser de nouvelles amitiés.

Venez vous poser pour lire, puis discuter de vos lectures avec d’autres.
Le vendredi 08 mai 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-08T14:00:00+02:00
fin : 2026-05-08T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-08T11:00:00+02:00_2026-05-08T12:30:00+02:00

Vivre Ensemble Place de la Concorde  75008 Paris
https://www.goodplanet.org/fr/domaine/vivre-ensemble/reading-party/ contact@marcel-lit.fr


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