Reading Party, Place de la Concorde, avec Marcel & la Fondation Good Planet Vivre Ensemble Paris

Et si pour vivre ensemble, nous commencions par lire ensemble ?

À une époque où la lecture et l’attention sont en berne, venez résister dans la joie avec Marcel dans le cadre de l’événement imaginé par Yann-Arthus Bertrand, Hervé le Bras et la Fondation Good Planet.

Le concept ? Venez avec votre livre du moment pour le lire sur place en silence pendant 45 minutes, puis discuter-en avec vos voisins et tisser de nouvelles amitiés.

Venez vous poser pour lire, puis discuter de vos lectures avec d’autres.

Le vendredi 08 mai 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-08T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-08T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-08T11:00:00+02:00_2026-05-08T12:30:00+02:00

Vivre Ensemble Place de la Concorde 75008 Paris

https://www.goodplanet.org/fr/domaine/vivre-ensemble/reading-party/ contact@marcel-lit.fr



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