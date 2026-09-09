Réalisateurs en herbe, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux

Informations pratiques

Réalisateurs en herbe Mercredi 9 septembre, 14h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00

Plongez au cœur du Parc Rivière avec Giorgio l’oiseau et Rick

l’écureuil ! Les participant·es créeront un film d’animation et

sa bande-son, en collectant des éléments naturels et en

explorant la biodiversité du parc, pour raconter une histoire

d’entraide, de nature et de vie en harmonie avec

l’écosystème.

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 43 28 90 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron

Accessible à pied, à vélo, en transports en commun

Bus 9 (arrêt Mandron)

Bus 15 (arrêt Poirson)

Bus 82 (arrêt Parc Rivière)

Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)

Tram D (arrêt Camille Godard)

Participez à un atelier 2-en-un: Une équipe de stop -motion, et une équipe de compositeurs. maison jardinier

La Magnétique