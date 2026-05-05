Réalisation d’une oeuvre collective/participative en lien avec l’exposition temporaire du musée, Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde

Réalisation d’une oeuvre collective/participative en lien avec l’exposition temporaire du musée Samedi 23 mai, 20h00, 21h30 Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Cet atelier s’inscrit en lien avec la nouvelle exposition temporaire du musée Michelet sur la bande dessinée « Mémoire de pierre. Corrèze – Auschwitz ».

Au moyen de fusains, mines de plomb et autres crayons graphites, tout en s’appuyant sur l’iconographie (photographies de repérage au Saillant et planches de la BD), le public est invité à réaliser une création graphique participative autour de la Place du Saillant, ses deux stèles, et le pont médiéval du XVIe siècle. Ce décor de fond sera agrémenté également par les dessins en pieds, sur chevalets, des personnages principaux (Jeanne et Jacques) de Mémoire de pierre (dessin d’observation à partir de référentiels/reprographies).

Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr Chef du mouvement de Résistance «Combat» pour la région Limousin (R5), Edmond Michelet (1899-1970) est arrêté et déporté à Dachau en 1943. Il représente les déportés français au Comité international et organise leur retour à la libération du camp. Homme d’État plusieurs fois ministre sous les IVe et Ve Républiques, Edmond Michelet se distingue par ses efforts pour renouer l’amitié franco-allemande. Il est également à l’origine de la fondation de l’association France-Algérie. Inspirée par les vertus d’une profonde foi chrétienne, son action publique incarne des idéaux de fidélité, de liberté, de paix et de justice. La maison de Brive était la maison familiale. Elle abrite désormais un musée, un centre d’études et un service pédagogique.

Cet atelier s’inscrit en lien avec la nouvelle exposition temporaire du musée Michelet sur la bande dessinée « Mémoire de pierre. Corrèze – Auschwitz ».

© Musée Michelet