Réaliser de petits travaux dans son logement : électricité et plomberie, Maison de la Transition Écologique, Marcq-en-Barœul

Informations pratiques

Réaliser de petits travaux dans son logement : électricité et plomberie Mercredi 7 octobre, 14h30 Maison de la Transition Écologique Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T14:30:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-07T14:30:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00

Réaliser de petits travaux dans son logement : électricité et plomberie

Apprenez à réaliser par vous-même des petits travaux de plomberie et d’électricité : réparation / remplacement de la chasse d’eau ; entretien du siphon ; changement d’une prise ; remplacement d’un interrupteur…

Mercredi 7 octobre 2026 – 14h30 à 16h30

Atelier pratique – Max 8

Lieu : Maison de la Transition Ecologique – 137 rue du Docteur Ducroquet, Marcq-en-Baroeul

Inscription : Inscription auprès du service transition écologique :transitionecologique@marcq-en-baroeul.fr

Animé par : Compagnons Bâtisseurs

Maison de la Transition Écologique 137 rue du Docteur Ducroquet, Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 45 45 19 »}, {« type »: « email », « value »: « transitionecologique@marcq-en-baroeul.fr »}] [{« link »: « mailto:transitionecologique@marcq-en-baroeul.fr »}]

Atelier de bricolage

AMELIO