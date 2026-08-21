Réaliser de petits travaux dans son logement : électricité et plomberie, Maison de la Transition Écologique, Marcq-en-Barœul
mercredi 7 octobre 2026 · Maison de la Transition Écologique · Marcq-en-Barœul
Informations pratiques
Réaliser de petits travaux dans son logement : électricité et plomberie Mercredi 7 octobre, 14h30 Maison de la Transition Écologique Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T14:30:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-07T14:30:00+02:00 – 2026-10-07T16:30:00+02:00
Réaliser de petits travaux dans son logement : électricité et plomberie
Apprenez à réaliser par vous-même des petits travaux de plomberie et d’électricité : réparation / remplacement de la chasse d’eau ; entretien du siphon ; changement d’une prise ; remplacement d’un interrupteur…
Mercredi 7 octobre 2026 – 14h30 à 16h30
Atelier pratique – Max 8
Lieu : Maison de la Transition Ecologique – 137 rue du Docteur Ducroquet, Marcq-en-Baroeul
Inscription : Inscription auprès du service transition écologique :transitionecologique@marcq-en-baroeul.fr
Animé par : Compagnons Bâtisseurs
Maison de la Transition Écologique 137 rue du Docteur Ducroquet, Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 45 45 19 »}, {« type »: « email », « value »: « transitionecologique@marcq-en-baroeul.fr »}] [{« link »: « mailto:transitionecologique@marcq-en-baroeul.fr »}]
Atelier de bricolage
AMELIO
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