Réalité Virtuelle, Gloomy Eyes & Caravaggio In Tenebris La Distylerie Luçon
samedi 31 octobre 2026 · La Distylerie · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Réalité Virtuelle, Gloomy Eyes & Caravaggio In Tenebris
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-10-31 12:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Attention, frissons garantis !
Plongez dans un monde mystérieux où la nuit est devenue éternelle, déchirée par le conflit entre vivants et morts-vivants ! Gloomy Eyes vous racontera une histoire d’amour et de différence, née au cœur des ténèbres.
Puis embarquez pour un voyage sensoriel à travers les ruelles de Rome, entre lumière et ténèbres, foi et vice, faste et misère, à la découverte du Caravage, génie rebelle de la peinture italienne et maître du clair-obscur.
Tout public, à partir de 13 ans. Réservation obligatoire .
Créneau de 20 minutes par personne.
L’inscription est soumise à consultation du document d’information concernant l’utilisation des casques de Réalité Virtuelle.
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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Warning: Thrills Guaranteed!
L’événement Réalité Virtuelle, Gloomy Eyes & Caravaggio In Tenebris Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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