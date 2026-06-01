Réalité Virtuelle, séquences découvertes, Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, Nevers

Réalité Virtuelle, séquences découvertes Mercredi 3 juin, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nièvre

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:00:00+02:00 – 2026-06-03T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T17:00:00+02:00 – 2026-06-03T17:30:00+02:00

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « http://culture.nevers.fr »}]

Prenez un temps pour une expérience immersive dans les œuvres de grands peintres dans les moments historiques majeurs mais aussi de découvrir las arts vivants.

@Ville de Nevesr