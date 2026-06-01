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Semaine du logement des jeunes, à Montbrison, maison des permanences, montbrison, Nevers

Semaine du logement des jeunes, à Montbrison, maison des permanences, montbrison, Nevers

Semaine du logement des jeunes, à Montbrison, maison des permanences, montbrison, Nevers mardi 2 juin 2026.

Lieu : maison des permanences, montbrison

Adresse : 12 rue de la préfecture

Ville : 58000 Nevers

Département : Nièvre

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Semaine du logement des jeunes, à Montbrison 2 et 4 juin maison des permanences, montbrison Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00

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maison des permanences, montbrison 12 rue de la préfecture Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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