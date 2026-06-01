Semaine du logement des jeunes, à Montbrison, maison des permanences, montbrison, Nevers
Semaine du logement des jeunes, à Montbrison, maison des permanences, montbrison, Nevers mardi 2 juin 2026.
Semaine du logement des jeunes, à Montbrison 2 et 4 juin maison des permanences, montbrison Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00
Tu as un projet logement ? On est là pour t’aider.
Différents ateliers tout au long de la semaine.
Inscription auprès de ton référent.
maison des permanences, montbrison 12 rue de la préfecture Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Ateliers pratiques
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