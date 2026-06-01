Semaine du logement des jeunes, à Montbrison, maison des permanences, montbrison, Nevers

Semaine du logement des jeunes, à Montbrison 2 et 4 juin maison des permanences, montbrison Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T18:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00

Tu as un projet logement ? On est là pour t’aider.

Différents ateliers tout au long de la semaine.

Inscription auprès de ton référent.

maison des permanences, montbrison 12 rue de la préfecture Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Ateliers pratiques