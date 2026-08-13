Réalité Virtuelle, Voyage au coeur de l’évolution La Distylerie Luçon

Informations pratiques

Luçon

Réalité Virtuelle, Voyage au coeur de l’évolution

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:30:00

fin : 2026-10-07 18:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Prêts à remonter jusqu’à l’origine de la vie ?

Voyage au cœur de l’Évolution est une immersion unique dans l’arbre du vivant, proposée par le Muséum national d’Histoire naturelle et la Fondation Orange. Vous y découvrirez plus de 450 espèces emblématiques du vivant, actuelles et fossiles, interrogerez les relations de parenté entre elles, et remonterez jusqu’à l’origine de la vie, il y a 3,5 milliards d’années !

Tout public, à partir de 13 ans. Réservation obligatoire .

Créneau de 30 minutes par personne.

L’inscription est soumise à consultation du document d’information concernant l’utilisation des casques de Réalité Virtuelle.

.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Can we trace life back to its origins?

L’événement Réalité Virtuelle, Voyage au coeur de l’évolution Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud