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Réalité Virtuelle, Voyage au coeur de l’évolution La Distylerie Luçon

mercredi 7 octobre 2026 · La Distylerie · Luçon

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
La Distylerie
Adresse
4 rue Pierre Forget
Ville
85400 Luçon
Département
Vendée
Tarif

Luçon

Réalité Virtuelle, Voyage au coeur de l’évolution

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-10-07 18:00:00

Date(s) :
2026-10-07

Prêts à remonter jusqu’à l’origine de la vie ?
Voyage au cœur de l’Évolution est une immersion unique dans l’arbre du vivant, proposée par le Muséum national d’Histoire naturelle et la Fondation Orange. Vous y découvrirez plus de 450 espèces emblématiques du vivant, actuelles et fossiles, interrogerez les relations de parenté entre elles, et remonterez jusqu’à l’origine de la vie, il y a 3,5 milliards d’années !

Tout public, à partir de 13 ans. Réservation obligatoire .
Créneau de 30 minutes par personne.
L’inscription est soumise à consultation du document d’information concernant l’utilisation des casques de Réalité Virtuelle.

RÉSERVER EN LIGNE

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37  info@vendeedusud.com

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English :

Can we trace life back to its origins?

L’événement Réalité Virtuelle, Voyage au coeur de l’évolution Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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