Réalité Virtuelle, Voyage au coeur de l’évolution La Distylerie Luçon
mercredi 7 octobre 2026 · La Distylerie · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Réalité Virtuelle, Voyage au coeur de l’évolution
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-10-07 18:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Prêts à remonter jusqu’à l’origine de la vie ?
Voyage au cœur de l’Évolution est une immersion unique dans l’arbre du vivant, proposée par le Muséum national d’Histoire naturelle et la Fondation Orange. Vous y découvrirez plus de 450 espèces emblématiques du vivant, actuelles et fossiles, interrogerez les relations de parenté entre elles, et remonterez jusqu’à l’origine de la vie, il y a 3,5 milliards d’années !
Tout public, à partir de 13 ans. Réservation obligatoire .
Créneau de 30 minutes par personne.
L’inscription est soumise à consultation du document d’information concernant l’utilisation des casques de Réalité Virtuelle.
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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Can we trace life back to its origins?
L’événement Réalité Virtuelle, Voyage au coeur de l’évolution Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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