Rebonds – Atelier chorégraphique avec Nadia Larina, Station Marne, Bordeaux
Rebonds – Atelier chorégraphique avec Nadia Larina, Station Marne, Bordeaux samedi 30 mai 2026.
Rebonds – Atelier chorégraphique avec Nadia Larina Samedi 30 mai, 10h00 Station Marne Gironde
sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00
Des rendez-vous réguliers pour pratiquer la danse contemporaine ! REBONDS propose une série d’ateliers encadrés par des artistes chorégraphes. Chaque événement est l’occasion de découvrir des approches chorégraphiques ou d’approfondir… mais aussi de rassembler les danseur.euse.s amateur.rice.s curieux.se.s de découvrir des univers artistiques variés.
SAM 30.05 (10h>13h – Station Marne) : Nadia Larina
Active sur la scène internationale et engagée dans l’enseignement, elle crée au sein de sa cie FluO, des œuvres poétiques et politiques. Elle propose une approche immersive mêlant floorwork, danse-contact, improvisation et transmission de son répertoire, alliant engagement physique, sensibilité et joie du mouvement.
Programmation FÉVRIER > JUIN :
• SAM 28.02 (10h>13h) : EVA JULLIERE
Station Marne, Bordeaux Victoire
• SAM 14.03 (10h>13h) : SABINE SAMBA
Station Marne, Bordeaux Victoire
• SAM 25 & 26.04 : WEEKEND REBONDS
Marché de Lerme, Bordeaux Fondaudège
AGATA MASZKIEWICZ (10h>12h)
ETHAN CAZAUX (13h30>15h30)
AURORE DI BIANCO (16h30>18h30)
• SAM 30.05 (10h>13h) : NADIA LARINA
Station Marne, Bordeaux Victoire
• SAM 06.12 (10h>13h) : GILLES BARON
Station Marne, Bordeaux Victoire
TARIFS
Full Pack (Ateliers du samedi Station Marne + Weekend Rebonds au Marché de Lerme) : 195€ (paiement 3×65€)
Offre 4 ateliers du samedi à Station Marne : 105€ (paiement 3×35€)
1 atelier : 35€ / 25€ avec la @cartejeunebm
Weekend Rebonds au Marché de Lerme : 120€ (paiement 3×40€)
1 atelier : 25€ / 2 ateliers : 45€ / 1 journée : 70€
Adhésion annuelle : 12€
Station Marne 27 rue Elie Gintrac 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/rebonds-bordeaux/adhesions/ateliers-fev-juin-2026 »}]
Des rendez-vous réguliers pour pratiquer la danse contemporaine ! REBONDS propose chaque mois des ateliers encadrés par des artistes chorégraphes ouverts à tous.te.s les danseur.euse.s amateur.rice.s. danse atelier
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