Rebonds – Atelier chorégraphique avec Nadia Larina, Station Marne, Bordeaux

Rebonds – Atelier chorégraphique avec Nadia Larina Samedi 30 mai, 10h00 Station Marne Gironde

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

Des rendez-vous réguliers pour pratiquer la danse contemporaine ! REBONDS propose une série d’ateliers encadrés par des artistes chorégraphes. Chaque événement est l’occasion de découvrir des approches chorégraphiques ou d’approfondir… mais aussi de rassembler les danseur.euse.s amateur.rice.s curieux.se.s de découvrir des univers artistiques variés.

SAM 30.05 (10h>13h – Station Marne) : Nadia Larina

Active sur la scène internationale et engagée dans l’enseignement, elle crée au sein de sa cie FluO, des œuvres poétiques et politiques. Elle propose une approche immersive mêlant floorwork, danse-contact, improvisation et transmission de son répertoire, alliant engagement physique, sensibilité et joie du mouvement.

Programmation FÉVRIER > JUIN :

• SAM 28.02 (10h>13h) : EVA JULLIERE

Station Marne, Bordeaux Victoire

• SAM 14.03 (10h>13h) : SABINE SAMBA

Station Marne, Bordeaux Victoire

• SAM 25 & 26.04 : WEEKEND REBONDS

Marché de Lerme, Bordeaux Fondaudège

AGATA MASZKIEWICZ (10h>12h)

ETHAN CAZAUX (13h30>15h30)

AURORE DI BIANCO (16h30>18h30)

• SAM 30.05 (10h>13h) : NADIA LARINA

Station Marne, Bordeaux Victoire

• SAM 06.12 (10h>13h) : GILLES BARON

Station Marne, Bordeaux Victoire

TARIFS

Full Pack (Ateliers du samedi Station Marne + Weekend Rebonds au Marché de Lerme) : 195€ (paiement 3×65€)

Offre 4 ateliers du samedi à Station Marne : 105€ (paiement 3×35€)

1 atelier : 35€ / 25€ avec la @cartejeunebm

Weekend Rebonds au Marché de Lerme : 120€ (paiement 3×40€)

1 atelier : 25€ / 2 ateliers : 45€ / 1 journée : 70€

Adhésion annuelle : 12€

Station Marne 27 rue Elie Gintrac 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/rebonds-bordeaux/adhesions/ateliers-fev-juin-2026 »}]

Des rendez-vous réguliers pour pratiquer la danse contemporaine ! REBONDS propose chaque mois des ateliers encadrés par des artistes chorégraphes ouverts à tous.te.s les danseur.euse.s amateur.rice.s. danse atelier