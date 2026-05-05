Réception des Bacheliers Château des Baumes Istres

Istres

Réception des Bacheliers

Vendredi 10 juillet 2026 à partir de 17h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Traditionnelle réception en l’honneur des diplômés Istréen, organisée au Château des Baumes, en collaboration avec la ville d’Istres. ÉVÉNEMENT SUR INVITATION

Traditionnelle réception en l’honneur des diplômés istréens, organisée chaque année au prestigieux Château des Baumes, dans une ambiance conviviale et festive. Cet événement, préparé avec soin en collaboration étroite avec la ville d’Istres, vise à célébrer le succès et le parcours remarquable des jeunes diplômés de la commune. C’est l’occasion pour les familles, les amis et les élus locaux de se réunir afin de féliciter les lauréats, d’échanger autour de leurs projets futurs et de partager un moment de convivialité. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 25 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Traditional reception in honor of Istres graduates, organized at the Château des Baumes, in collaboration with the city of Istres. INVITATION ONLY EVENT

L’événement Réception des Bacheliers Istres a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme d’Istres