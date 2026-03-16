(R)ÉCHAUFFEZ-VOUS, avec Laure Terrier Mail Anne Catherine Rennes Dimanche 12 avril, 11h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

À l’occasion de la présentation, ce dimanche 12 avril, du spectacle Animal Travail de la compagnie Jeanne Simone, Les Tombées de la Nuit vous invitent à un échauffement matinal sur l’espace public, o…

À l’occasion de la présentation, ce dimanche 12 avril, du spectacle _Animal Travail_ de la compagnie Jeanne Simone, Les Tombées de la Nuit vous invitent à un échauffement matinal sur l’espace public, orchestré par la chorégraphe et danseuse Laure Terrier.

_**> Renseignements auprès d’Alice Butet : abutet@lestombeesdelanuit.com**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T12:00:00.000+02:00

1

abutet@lestombeesdelanuit.com https://www.lestombeesdelanuit.com

Mail Anne Catherine Mail Anne-Catherine, Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

