Récit d’une découverte : les consoles sculptées du XIIème siècle cachées par la tribune d’orgue de la Collégiale Saint-Lazare d’Avallon, Collégiale Saint-Lazare d’Avallon, Avallon

Informations pratiques

Récit d’une découverte : les consoles sculptées du XIIème siècle cachées par la tribune d’orgue de la Collégiale Saint-Lazare d’Avallon Samedi 19 septembre, 16h30 Collégiale Saint-Lazare d’Avallon Yonne

Entrée libre et gratuite, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La construction de la tribune des orgues de la Collégiale en 1843 a masqué d’importantes consoles sculptées du XIIème siècle, représentant de précieuses sculptures dont des atlantes et des cariatides. Elles ont été mises à jour en entre 1980 et 1982 et ne peuvent pas être présentées au public.

Aussi Bernard Poulain, leur co-découvreur, viendra pour la 1ère fois depuis près de 40 ans nous rappeler le contexte de cette mise à jour et son importance lors d’une conférence intitulée « Les sculptures romanes masquées par la tribune des grandes-orgues de Saint-Lazare d’Avallon », en s’appuyant sur un support richement illustré.

À ne pas manquer !

Collégiale Saint-Lazare d’Avallon 11 rue Bocquillot, 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté La collégiale Saint-Lazare est située à Avallon en Bourgogne, entre Vézelay et Montréal, avec qui elle présente des liens architecturaux. Son architecture est romane et son portail date du XIIe siècle. L’édifice est classé au titre des monuments historiques en 1840 et a fait l’objet de restaurations par Viollet le Duc. Une nouvelle restauration portant sur la chapelle du Sacré-Cœur et ses remarquables peintures murales devrait s’achever à l’automne 2025. Parkings sur la place ou en centre-ville.

La construction de la tribune des orgues de la Collégiale en 1843 a masqué d’importantes consoles sculptées du XIIème siècle, représentant de précieuses sculptures dont des atlantes et des Elles ont …

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