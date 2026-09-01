RECITAL DE LA CHANSON FRANCAISE Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet
samedi 26 septembre 2026 · Rue Léo Lagrange · Saint-Paul-de-Fenouillet
Informations pratiques
Saint-Paul-de-Fenouillet
RECITAL DE LA CHANSON FRANCAISE
Rue Léo Lagrange PLACE LEON-JEAN GREGORY Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Un magnifique récital de la Chanson Française présenté par Anim’Passion Spectacles, avec Xavier MATEU, Stéphanie LIGNON et l’Ensemble accordéon samedi 26 septembre à 20h30, salle Claude Nougaro du Foyer Rural.
Billetterie sur place ou en ligne OFFRE SPECIALE LANCEMENT 1 PLACE ACHETEE = PLACE OFFERTE (offre jusqu’au 7 septembre)
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Rue Léo Lagrange PLACE LEON-JEAN GREGORY Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 43 02
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English :
A magnificent French chanson recital presented by Anim’Passion Spectacles, featuring Xavier MATEU, Stéphanie LIGNON, and the Accordion Ensemble on Saturday, September 26, at 8:30 p.m., in the Claude Nougaro Hall at the Foyer Rural.
Tickets available at the door or online—SPECIAL LAUNCH OFFER: BUY ONE TICKET, GET ONE FREE (offer valid through September 7)
L’événement RECITAL DE LA CHANSON FRANCAISE Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-08-14 par OTI FENOUILLEDES
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