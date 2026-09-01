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RECITAL DE LA CHANSON FRANCAISE Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet

samedi 26 septembre 2026 · Rue Léo Lagrange · Saint-Paul-de-Fenouillet

RECITAL DE LA CHANSON FRANCAISE Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue Léo Lagrange
Adresse
PLACE LEON-JEAN GREGORY
Ville
66220 Saint-Paul-de-Fenouillet
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Saint-Paul-de-Fenouillet

RECITAL DE LA CHANSON FRANCAISE

Rue Léo Lagrange PLACE LEON-JEAN GREGORY Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Un magnifique récital de la Chanson Française présenté par Anim’Passion Spectacles, avec Xavier MATEU, Stéphanie LIGNON et l’Ensemble accordéon samedi 26 septembre à 20h30, salle Claude Nougaro du Foyer Rural.
Billetterie sur place ou en ligne OFFRE SPECIALE LANCEMENT 1 PLACE ACHETEE = PLACE OFFERTE (offre jusqu’au 7 septembre)
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Rue Léo Lagrange PLACE LEON-JEAN GREGORY Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 43 02 

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English :

A magnificent French chanson recital presented by Anim’Passion Spectacles, featuring Xavier MATEU, Stéphanie LIGNON, and the Accordion Ensemble on Saturday, September 26, at 8:30 p.m., in the Claude Nougaro Hall at the Foyer Rural.
Tickets available at the door or online—SPECIAL LAUNCH OFFER: BUY ONE TICKET, GET ONE FREE (offer valid through September 7)

L’événement RECITAL DE LA CHANSON FRANCAISE Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-08-14 par OTI FENOUILLEDES

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