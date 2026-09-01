SPECTACLE CABARET EN FAVEUR DE FRANCE ALZHEIMER Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet

Informations pratiques

Saint-Paul-de-Fenouillet

SPECTACLE CABARET EN FAVEUR DE FRANCE ALZHEIMER

Rue Léo Lagrange Place du Foyer Rural Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Spectacle cabaret LE TOUR DU MONDE , par le groupe Obsession

En faveur de France Alzheimer recette reversée en intégralité à l’association.

Billetterie sur place.

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Rue Léo Lagrange Place du Foyer Rural Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57

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English :

Cabaret show %AB AROUND THE WORLD %BB, by the group Obsession

In support of France Alzheimer—all proceeds will be donated to the association.

Tickets available at the door.

L’événement SPECTACLE CABARET EN FAVEUR DE FRANCE ALZHEIMER Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-08-14 par OTI FENOUILLEDES