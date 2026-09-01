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SPECTACLE CABARET EN FAVEUR DE FRANCE ALZHEIMER Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet

dimanche 20 septembre 2026 · Rue Léo Lagrange · Saint-Paul-de-Fenouillet

SPECTACLE CABARET EN FAVEUR DE FRANCE ALZHEIMER Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Rue Léo Lagrange
Adresse
Place du Foyer Rural
Ville
66220 Saint-Paul-de-Fenouillet
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Saint-Paul-de-Fenouillet

SPECTACLE CABARET EN FAVEUR DE FRANCE ALZHEIMER

Rue Léo Lagrange Place du Foyer Rural Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Spectacle cabaret LE TOUR DU MONDE , par le groupe Obsession
En faveur de France Alzheimer recette reversée en intégralité à l’association.
Billetterie sur place.
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Rue Léo Lagrange Place du Foyer Rural Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57 

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English :

Cabaret show %AB AROUND THE WORLD %BB, by the group Obsession
In support of France Alzheimer—all proceeds will be donated to the association.
Tickets available at the door.

L’événement SPECTACLE CABARET EN FAVEUR DE FRANCE ALZHEIMER Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-08-14 par OTI FENOUILLEDES

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