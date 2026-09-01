SPECTACLE CABARET EN FAVEUR DE FRANCE ALZHEIMER Rue Léo Lagrange Saint-Paul-de-Fenouillet
dimanche 20 septembre 2026 · Rue Léo Lagrange · Saint-Paul-de-Fenouillet
Informations pratiques
Saint-Paul-de-Fenouillet
SPECTACLE CABARET EN FAVEUR DE FRANCE ALZHEIMER
Rue Léo Lagrange Place du Foyer Rural Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Spectacle cabaret LE TOUR DU MONDE , par le groupe Obsession
En faveur de France Alzheimer recette reversée en intégralité à l’association.
Billetterie sur place.
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Rue Léo Lagrange Place du Foyer Rural Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 59 07 57
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English :
Cabaret show %AB AROUND THE WORLD %BB, by the group Obsession
In support of France Alzheimer—all proceeds will be donated to the association.
Tickets available at the door.
L’événement SPECTACLE CABARET EN FAVEUR DE FRANCE ALZHEIMER Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-08-14 par OTI FENOUILLEDES
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