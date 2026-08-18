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Récital de Mohiniyattam – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris

vendredi 11 septembre 2026 · Théâtre Mandapa · Paris

Récital de Mohiniyattam – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Théâtre Mandapa
Adresse
6 Rue Wurtz
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 10 à 20 euros.</p>

Le Mohiniyattam est un style de théâtre dansé indien au langage gestuel complexe et aux mouvements circulaires qui font écho à la nature généreuse abondamment arrosée par les pluies de la mousson du Kerala, où il trouve ses racines.

Disciple de Dr. Neena Prasad, Thomas est l’un des très rares danseurs « homme » de Mohiniyattam. D’abord formé au Bharatanatyam il se consacre désormais au Mohiniyattam qu’il enseigne également.
Le vendredi 11 septembre 2026
de 20h30 à 22h00
payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-12T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T20:30:00+02:00_2026-09-11T22:00:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz  75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris
https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa


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