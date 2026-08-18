Récital de Mohiniyattam – Danse indienne Théâtre Mandapa Paris
vendredi 11 septembre 2026 · Théâtre Mandapa · Paris
Informations pratiques
Le Mohiniyattam est un style de théâtre dansé indien au langage gestuel complexe et aux mouvements circulaires qui font écho à la nature généreuse abondamment arrosée par les pluies de la mousson du Kerala, où il trouve ses racines.
Disciple de Dr. Neena Prasad, Thomas est l’un des très rares danseurs « homme » de Mohiniyattam. D’abord formé au Bharatanatyam il se consacre désormais au Mohiniyattam qu’il enseigne également.
Le vendredi 11 septembre 2026
de 20h30 à 22h00
payant
De 10 à 20 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-12T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T20:30:00+02:00_2026-09-11T22:00:00+02:00
Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris
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