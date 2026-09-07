Récital de piano d’Elemér Balázs, Centre tchèque de Paris, Paris

Informations pratiques

Récital de piano d’Elemér Balázs Jeudi 24 septembre, 19h00 Centre tchèque de Paris Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:30:00+02:00

Récital de piano d’Elemér Balázs

Hommage à Bartók

À l’occasion de l’anniversaire de la disparition de Béla Bartók, l’Institut Liszt Paris propose une soirée d’hommage à l’Institut tchèque, dans le cadre de la Carte blanche à la Hongrie.

Béla Bartók est au cœur de ce récital, qui met également à l’honneur d’autres grands compositeurs hongrois, György Kurtág, qui fête cette année son 100ᵉ anniversaire, et Ferenc Liszt, ainsi que le compositeur tchèque Leoš Janáček.

Le programme commence avec Dans les brumes (In the Mists) de Janáček, suivi d’une sélection du Mikrokosmos (Livres V et VI) de Bartók, qui met en valeur son univers musical inspiré des rythmes, du contrepoint et des traditions populaires. Une sélection des 14 Bagatelles de Bartók poursuit le concert. À la fin de cette œuvre, le programme laisse place à une courte improvisation, inspirée par la musique entendue, qui fait le lien avec la deuxième partie du récital.

Le concert se poursuit avec des extraits de En plein air (Out of Doors), Este a székelyeknél (Soirée chez les Sicules), puis des miniatures de György Kurtág, avant de se terminer avec les Funérailles de Liszt.

Né à Budapest en 2000 dans une famille de musiciens, Elemér Balázs est l’un des pianistes et compositeurs hongrois les plus prometteurs de sa génération. Doté d’un talent exceptionnel dès son plus jeune âge, il compose ses premières œuvres à quatre ans et commence l’étude du piano à six ans.

Au cours de la dernière décennie, Elemér Balázs s’est distingué par de nombreux succès dans des concours internationaux et par un parcours artistique remarquable. Il est lauréat du Prix Yamaha (2024), du Grand Prix ainsi que du Prix spécial de la meilleure interprétation de Bach au Concours national hongrois de piano (2018), du Deuxième Prix du Concours international de piano de Nevers (France, 2018) et du Concours international Liszt de Los Angeles (2022). En 2019, il reçoit le Junior Prima Award, l’une des plus prestigieuses distinctions décernées aux jeunes artistes en Hongrie. En 2024, il obtient également la bourse Yamaha et figure parmi les personnalités culturelles de l’année sélectionnées par Highlights of Hungary.

En tant que soliste, il s’est produit dans toute l’Europe et en Amérique du Nord, dans des salles prestigieuses telles que l’Académie de musique Liszt et la Salle nationale de concert Béla Bartók du Müpa à Budapest, les studios de la Radio hongroise, le Budapest Music Center (BMC), l’Institut de musicologie de l’Académie hongroise des sciences, le Grand Hall du Pesti Vigadó, ainsi qu’à Paris, Rome, Stuttgart, Madrid, Barcelone, Bruxelles, Los Angeles, Londres (O2 Arena) et dans toute la Toscane. Son premier concert au Tonhalle de Zurich est prévu pour la fin de l’année 2026.

Son premier enregistrement, Chopin – 24 Préludes et Reflections, paru en 2021, a été salué par la critique et par de nombreux musiciens, parmi lesquels la soprano catalane Nuria Rial, lauréate d’un Echo Klassik. En tant que compositeur, son Concerto pour saxophone, dédié à Tim Ries, saxophoniste qui se produit avec les Rolling Stones, sera créé à New York à l’automne 2026.

Grâce à une présence internationale en constante expansion et à un engagement artistique sans faille, Elemér Balázs affirme une personnalité musicale singulière, alliant avec naturel l’exigence de la grande tradition classique à la spontanéité de l’improvisation, et séduisant les publics du monde entier.

Date: 24 septembre

Heure: 19:00

Lieu: Centre tchèque de Paris

18 Rue Bonaparte, 75006 Paris

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À l’occasion de l’anniversaire de la disparition de Béla Bartók, l’Institut Liszt Paris propose une soirée d’hommage à l’Institut tchèque, dans le cadre de la Carte blanche à la Hongrie. Béla Bartók l’Institut Liszt Paris

Balázs Elemér