Informations pratiques

Châteauroux

Récital de piano par François Cornu

14 Rue Paul-Louis Courier Châteauroux Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le pianiste François Cornu revient pour la 6e année en récital solo à Châteauroux.

Après une Intégrale des Nocturnes de Chopin, un programme de récital mêlant Bach, Schubert, Chopin, Liszt, Debussy, puis un autre très original en 2022 sur le thème de la Métamorphose, avec notamment des Etudes de Philip Glass et des pièces de Jean-Philippe Rameau, un Tableau musical réunissant Beethoven, Chopin, Ravel et Gershwin autour des Tableaux d’une exposition de Moussorgski, François Cornu aborde cette fameuse Génération 1810 qui vit naître notamment trois génies Frédéric Chopin, Robert Schumann et Franz Liszt (1811).

Commentaires et anecdotes s’ajouteront à l’interprétation des oeuvres, dans un esprit de partage comme apprécie François Cornu. 15 .

14 Rue Paul-Louis Courier Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 9 54 44 22 87

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English :

Pianist François Cornu returns for the sixth consecutive year to perform a solo recital in Châteauroux.

L’événement Récital de piano par François Cornu Châteauroux a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Châteauroux Berry Tourisme