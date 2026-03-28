Les apéros au jardin jardin des Cordeliers Châteauroux
Les apéros au jardin jardin des Cordeliers Châteauroux vendredi 31 juillet 2026.
Châteauroux
Les apéros au jardin jardin des Cordeliers
Couvent des Cordeliers Châteauroux Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 19:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Les apéros au jardin de l’office de tourisme de Châteauroux, c’est l’art de mêler culture et saveurs berrichonnes . Un moment gourmand et convivial, au cœur d’un écrin patrimonial.
Participez à l’Apéro au Jardin au sein du jardin des Cordeliers à Châteauroux une visite conviviale de cet ancien couvent franciscain du XIIIe siècle suivie d’une dégustation de produits locaux dans le cadre verdoyant du jardin. Un moment de culture et de gourmandise à partager en toute simplicité ! 8 .
Couvent des Cordeliers Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
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English :
Guided tour of the Cordeliers convent followed by a tasting of local products in the heart of the surrounding gardens.
L’événement Les apéros au jardin jardin des Cordeliers Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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