Récital dé-Piano-té ! (spectacle pianistique + théâtre, vidéo et danse), L’Impromptu, Bordeaux

Informations pratiques

Récital dé-Piano-té ! (spectacle pianistique + théâtre, vidéo et danse) 12 septembre 2026 – 26 juin 2027 L’Impromptu Gironde

– Plein tarif : 10€

– Tarif réduit : 7€ (avec justificatif : étudiants, chômeurs, RSA, PSH)

BOISSON OFFERTE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T20:30:00+02:00 – 2026-09-12T21:45:00+02:00

Fin : 2027-06-26T20:30:00+02:00 – 2027-06-26T21:45:00+02:00

Avec Pascal Pistone (piano), Mathilde Chatin (comédienne, multi-instrumentiste, danseuse)

Tout public – durée : 1h10

Un récital pianistique décalé, rythmé par des sketches insolites, de la danse, de la vidéo…

Un pianiste et une comédienne multi-instrumentiste revisitent avec audace BACH, BEETHOVEN, LISZT, SAINT-SAËNS, DEBUSSY, RAVEL, GERSHWIN, ainsi que Charlie CHAPLIN. Entre grand répertoire et théâtre musical, happening et danse contemporaine, mélodrame et ciné-concert, ce récital virtuose et interactif – légèrement didactique et résolument transgressif – explore et réinvente trois siècles de musique ! Avec la participation exceptionnelle du pianiste argentin Alberto Barbes…

Infos surhttps://22.vivaarte.fr/

Bande-annonce :https://youtu.be/XLRLd0PZJ44

PASCAL PISTONE : Compositeur, pianiste et chef d’orchestre franco-italien, docteur en musicologie, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne, il est l’auteur de divers écrits sur la musique des XXe et XXIe siècles et enseigne notamment l’analyse, l’improvisation et l’accompagnement de chansons. Ses compositions (pour piano ou orchestre) et ses spectacles de théâtre musical (comédie musicale, opéra multimédia) reflètent son intérêt pour les correspondances entre la musique et les autres arts. Pascal Pistone a donné plus de 700 concerts en tant que pianiste, en France et à l’étranger.

MATHILDE CHATIN : Auteure-compositrice, comédienne, danseuse et multi-instrumentiste (piano, violon, guitare, accordéon, mélodica), elle joue, depuis quatre ans au Festival Off d’Avignon ainsi que dans plusieurs salles en France, son spectacle de chansons «Le Fabuleux destin de Mathilde Chatin». Également diplômée de la Licence «Musiques actuelles, Jazz et Chanson» de l’Université Bordeaux Montaigne, Mathilde compose et arrange des œuvres dans divers styles musicaux. Elle se produit régulièrement dans plusieurs spectacles (chanson, théâtre musical, ciné-concerts) et a donné à ce jour plus de 250 concerts. Elle se consacre également à l’enseignement de l’harmonie, de l’improvisation et de l’accompagnement au piano.

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Un récital pianistique décalé, rythmé par des sketches insolites, de la danse, de la vidéo… piano théâtre

dr