Amélie-les-Bains-Palalda

RÉCITAL D’OPERETTES

Casa Restany Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 16:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Les chanteurs lyriques de la troupe Chants de Si de La d’Amélie les Bains vous proposent de venir écouter leur nouveau programme 2026 d’extraits d’opéras, opérettes, chansons napolitaines et autres incontournables.

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Casa Restany Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

The lyric singers of the Chants de Si de La troupe from Amélie les Bains invite you to come and listen to their new 2026 program of excerpts from operas, operettas, Neapolitan songs and other classics.

L’événement RÉCITAL D’OPERETTES Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR