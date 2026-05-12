Récital d’orgue par Helmut Deutsch Saint-Quirin
Eglise priorale Saint-Quirin Moselle
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Pionnier du festival, Helmut Deutsch a beaucoup œuvré à Saint-Quirin. Professeur d’orgue à la Musikhochschule de Stuttgart, il compte parmi les meilleurs organistes de sa génération et il a à cœur de travailler sur des instruments historiques, sur lesquels il réalise ses enregistrements salués par la critique. Pour ce récital, Helmut Deutsch fera dialoguer en particulier les couleurs françaises et germaniques de l’instruments dans un programme rassemblant des œuvres de Louis Couperin, Boehm, Mozart et Bach. Concert gratuit avec plateau.Tout public
Eglise priorale Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est amis@orgue-saint-quirin.fr
A pioneer of the festival, Helmut Deutsch has worked extensively at Saint-Quirin. A professor of organ at Stuttgart’s Musikhochschule, he is one of the finest organists of his generation, and is keen to work on historic instruments, on which he makes his critically acclaimed recordings. For this recital, Helmut Deutsch will bring together the French and German colors of the instrument in a program featuring works by Louis Couperin, Boehm, Mozart and Bach. Free concert with tray.
