Récital d’Orgue Église Saint-Vincent Roquevaire

Roquevaire

Récital d’Orgue

Dimanche 27 septembre 2026 de 16h30 à 18h. Église Saint-Vincent Place de l’Église Roquevaire Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Jan Liebermann (Allemagne).

A tout juste 21 ans, Jan Liebermann, mène déjà une carrière internationale, cumulant les éloges de tous ceux qui l’ont vu en concert dans les plus grandes salles d’Europe, ou sur les réseaux sociaux, grâce à l’étendue de son répertoire qu’il joue de mémoire, mais aussi de sa virtuosité, sa grande maîtrise technique et son jeu d’une énergie rayonnante. Avec des œuvres de J.S. Bach à Louis Vierne, son récital exceptionnel à Roquevaire en témoignera. .

Église Saint-Vincent Place de l’Église Roquevaire 13360 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 05 33

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English :

Jan Liebermann (Germany).

L’événement Récital d’Orgue Roquevaire a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile