Récital du souvenir 2026 avenue du Lazaret La Rochelle

La Rochelle

Récital du souvenir 2026

avenue du Lazaret Centre de Congrès Georges-Pernoud La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Les Pompes Funèbres Publiques organisent le Récital du souvenir 2026 au Centre de Congrès Georges-Pernoud à La Rochelle.

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avenue du Lazaret Centre de Congrès Georges-Pernoud La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 51 56 contact@pfpubliques.fr

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English :

Pompes Funèbres Publiques organizes the Récital du souvenir 2026 at the Centre de Congrès Georges-Pernoud in La Rochelle.

L’événement Récital du souvenir 2026 La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-18 par Nous La Rochelle