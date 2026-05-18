Récital du souvenir 2026 avenue du Lazaret La Rochelle
Récital du souvenir 2026 avenue du Lazaret La Rochelle samedi 7 novembre 2026.
La Rochelle
Récital du souvenir 2026
avenue du Lazaret Centre de Congrès Georges-Pernoud La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Les Pompes Funèbres Publiques organisent le Récital du souvenir 2026 au Centre de Congrès Georges-Pernoud à La Rochelle.
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avenue du Lazaret Centre de Congrès Georges-Pernoud La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 51 56 contact@pfpubliques.fr
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English :
Pompes Funèbres Publiques organizes the Récital du souvenir 2026 at the Centre de Congrès Georges-Pernoud in La Rochelle.
L’événement Récital du souvenir 2026 La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-18 par Nous La Rochelle
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