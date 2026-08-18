Récital flamenco avec El Turry Théâtre Thénardier Montreuil
vendredi 16 octobre 2026 · Théâtre Thénardier · Montreuil
Informations pratiques
Le cantaor Antonio « El Turry » est le fils du guitariste Ricardo de la Juana et de la bailaora Rosa la Canastera. À l’âge de 10 ans, il rejoint la compagnie de son père et débute sa carrière professionnelle. À l’âge de 18 ans, il quitte Almuñécar pour Grenade, où il commence à travailler dans les principaux tablaos de la province. Depuis, malgré son jeune âge, il a travaillé avec de nombreux grands noms du monde du flamenco : Eva Yerbabuena, Niño Josele, Marina Heredia, Juan de Juan et Antonio « El Farru », entre autres.
Il sera accompagné al toque par Miguel Angel Cortes, un grand guitariste de Grenade que nous avions déjà reçu en récital solo en 2025.
Tout au long de sa carrière, il s’est distingué en accompagnant des artistes flamenco aussi prestigieux qu’Enrique Morente, Carmen Linares, José Mercé, Chano Lobato, José de La Tomasa, Chiquetete, El Pele, Miguel Poveda, Estrella Morente y Marina Heredia, et bien d’autres encore. Dernièrement, on a pu l’entendre aux côtés d’Esperanza Fernández, Arcángel et Rocío Márquez. Il a également collaboré avec différents styles de musique, comme Mick Taylor, Luz Casal, Antonio Orozco, Manuel Carrasco, Kiko Veneno et Diana Navarro, entres autres.
Tous deux donneront une master class le samedi 17 octobre 2026 à l’occasion de leur venue à Paris.
Théâtre Thénardier à Montreuil.
Ouverture des portes : 19h30
Buvette flamenca avec tapas et boissons espagnoles
Début du concert jeudi 15/10/2026 : 21h
Durée environ 1h30
Pour profiter pleinement de la soirée, venez à partir de 19h30 à notre buvette associative avec animation musicale flamenca et dégustation de tapas et vins espagnols.
Billetterie en ligne seulement sur HELLO ASSO
Vendredi 16 octobre 2026 à 20h30
https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/recital-flamenco-el-turry-vendredi-16-octobre-2026
Video :
https://www.youtube.com/embed/P8Wx15wx1i4
L’association Flamenco en France a la joie de recevoir le jeune cantaor El Turry et le guitariste Miguel Ángel Cortés, tous deux enracinés à Grenade, pour deux récitals de flamenco qui s’annoncent encore une fois exceptionnels !
Du jeudi 15 octobre 2026 au vendredi 16 octobre 2026 :
vendredi
de 20h30 à 22h00
jeudi
de 21h00 à 22h30
payant
De 15 à 30 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-16T00:00:00+02:00
fin : 2026-10-17T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-15T21:00:00+02:00_2026-10-15T22:30:00+02:00;2026-10-16T20:30:00+02:00_2026-10-16T22:00:00+02:00
Théâtre Thénardier 19, rue Girard 93100 Montreuil
https://www.flamencoenfrance.fr/evenement/recital-flamenco-el-turry +33743576585 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/events/1750261859435104 https://www.facebook.com/events/1750261859435104
Afficher la carte du lieu Théâtre Thénardier et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Montreuil (Paris)
- Des Ailes dans l’Ombre, Parking du Parc Montereau, Montreuil 28 août 2026
- Compagnie Ɛntheos Ño far, Parcelles de l’association Murs à pêches, Montreuil 30 août 2026
- Léo le petit robot, Aktéon Théâtre, Montreuil 5 septembre 2026
- Endurance 6 heures Mob et Solex Montreuil 12 septembre 2026
- Portes Ouvertes aux Roches, Théâtre des Roches, Montreuil 18 septembre 2026