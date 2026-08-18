Récital flamenco avec El Turry Théâtre Thénardier Montreuil 

Informations pratiques

Le cantaor Antonio « El Turry » est le fils du guitariste Ricardo de la Juana et de la bailaora Rosa la Canastera. À l’âge de 10 ans, il rejoint la compagnie de son père et débute sa carrière professionnelle. À l’âge de 18 ans, il quitte Almuñécar pour Grenade, où il commence à travailler dans les principaux tablaos de la province. Depuis, malgré son jeune âge, il a travaillé avec de nombreux grands noms du monde du flamenco : Eva Yerbabuena, Niño Josele, Marina Heredia, Juan de Juan et Antonio « El Farru », entre autres.

Il sera accompagné al toque par Miguel Angel Cortes, un grand guitariste de Grenade que nous avions déjà reçu en récital solo en 2025.

Tout au long de sa carrière, il s’est distingué en accompagnant des artistes flamenco aussi prestigieux qu’Enrique Morente, Carmen Linares, José Mercé, Chano Lobato, José de La Tomasa, Chiquetete, El Pele, Miguel Poveda, Estrella Morente y Marina Heredia, et bien d’autres encore. Dernièrement, on a pu l’entendre aux côtés d’Esperanza Fernández, Arcángel et Rocío Márquez. Il a également collaboré avec différents styles de musique, comme Mick Taylor, Luz Casal, Antonio Orozco, Manuel Carrasco, Kiko Veneno et Diana Navarro, entres autres.

Tous deux donneront une master class le samedi 17 octobre 2026 à l’occasion de leur venue à Paris.

Théâtre Thénardier à Montreuil.

Ouverture des portes : 19h30

Buvette flamenca avec tapas et boissons espagnoles

Début du concert jeudi 15/10/2026 : 21h

Durée environ 1h30

Pour profiter pleinement de la soirée, venez à partir de 19h30 à notre buvette associative avec animation musicale flamenca et dégustation de tapas et vins espagnols.

Billetterie en ligne seulement sur HELLO ASSO

Vendredi 16 octobre 2026 à 20h30

https://www.helloasso.com/associations/flamenco-en-france/evenements/recital-flamenco-el-turry-vendredi-16-octobre-2026

Video :

https://www.youtube.com/embed/P8Wx15wx1i4

L’association Flamenco en France a la joie de recevoir le jeune cantaor El Turry et le guitariste Miguel Ángel Cortés, tous deux enracinés à Grenade, pour deux récitals de flamenco qui s’annoncent encore une fois exceptionnels !

Du jeudi 15 octobre 2026 au vendredi 16 octobre 2026 :

vendredi

de 20h30 à 22h00

jeudi

de 21h00 à 22h30

payant

De 15 à 30 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-16T00:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T21:00:00+02:00_2026-10-15T22:30:00+02:00;2026-10-16T20:30:00+02:00_2026-10-16T22:00:00+02:00

Théâtre Thénardier 19, rue Girard 93100 Montreuil

https://www.flamencoenfrance.fr/evenement/recital-flamenco-el-turry +33743576585 info@flamencoenfrance.fr https://www.facebook.com/events/1750261859435104 https://www.facebook.com/events/1750261859435104



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