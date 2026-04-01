Récital guitare classique, Abbatiale Saint Serge, Angers

Informations pratiques

Récital guitare classique 19 et 20 septembre Abbatiale Saint Serge Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Récital guitare classique (Axel Marchand et Raphaël Grévin)

Abbatiale Saint Serge place du Chanoine Bachelot Angers 49006 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://stantoinestserge.diocese49.org/ Visite guidée de l’église abbatiale Saint-Serge, son choeur du 13e siècle joyau architectural du gothique angevin, sa nef et ses vitraux du 15e siècle

Récital guitare classique (Axel Marchand et Raphaël Grévin)

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