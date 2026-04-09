Récital, Hautbois & Violoncelle église St Philippe du Roule Paris

Récital, Hautbois & Violoncelle

« VOYAGE » de la musique baroque à nos jours

Sonates – Sérénade – Intermezzo – Gavotte – Berceuse – Impromptu…

de

Francesco Geminiani – Johann David Heinichen – Reinhold Glière – Vincent Persichetti – David Alan-Nihil – Johann Sebastian Bach

par

Marika S. Lombardi : Hautboïste italienne, premier prix du CNSM de Milan, puis soliste de l’orchestre de Daniele Gatti à Milan, elle vient étudier à Paris dans différents conservatoires où elle a obtenu plusieurs premiers prix et concours internationaux. Elle se produit régulièrement en musique de chambre et avec orchestre, en Europe et USA, et donne également des master-classe.

Igor Kiritchenko : Violoncelliste né à Odessa (Ukraine) Il étudie aux conservatoires d’Odessa, Moscou & Paris. Lauréat du Concours International de Violoncelle à Belgrade, il devient membre du Quatuor Anton (1989-1995) et remporte avec cet ensemble le Grand Prix au Concours International d’Evian ainsi que le Prix du Jury de la Presse Internationale et le Prix Spécial de la SACEM, le Premier Prix au Concours International Chostakovitch à St. Petersbourg. Il a fait de nombreuses radio et télévision (TF1, FR3, FR Supervision).

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

« VOYAGE » de la musique baroque à nos jours



Sonates – Sérénade – Intermezzo – Gavotte – Berceuse – Impromptu…

Le samedi 25 avril 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T16:00:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1986517480259?aff=oddtdtcreator



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